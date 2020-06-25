Кабанский район, Бурятия, , 06:00 — REGNUM Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара в частном доме в Кабанском районе Бурятии, в результате которого погиб трёхлетний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления ведомства, трагедия произошла в селе Оймур накануне, 24 июня.

На момент начала возгорания ребёнок оказался внутри. Находившемуся во дворе деду удалось его вынести, однако тот успел получить сильное отравление продуктами горения.

«Прибывший на вызов экипаж скорой медицинской помощи, доставил малыша 2017 г.р. в медучреждение. К сожалению, спасти его не удалось», — отметили в министерстве.

В ликвидации пожара приняли участие четыре человека. В результате огонь повредил дома на площади 88 квадратных метров. Предположительно, возгорание произошло из-за детской шалости с огнём.

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