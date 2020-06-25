Варшава, , 05:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нахождение вооруженных сил США в стране, является дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций. Об этом президент написал в Facebook, отвечая на один из вопросов.

По его словам, американские компании «чувствуют себя в безопасности» в стране и считают её местом куда «можно безопасно инвестировать деньги».

«Я думаю, что присутствие американских солдат является дополнительной гарантией» — сказал лидер страны.

Президент также добавил, что этот фактор имеет значение.

Как 23 июня сообщало ИА REGNUM, в Польшу будет направлено две, а не одна тысяча служащих ВС США.

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