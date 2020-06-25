Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Серьёзную опасность для внутренней безопасности США представляет так называемый доморощенный экстремизм, считает директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей. Об этом глава ведомства заявил 24 июня в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос ведущего о наибольшей опасности для страны, Рей сказал, что в настоящее время «наибольшую террористическую угрозу здесь, на территории США, в нашей стране, представляет то, что мы называем доморощенным насильственным экстремизмом».

По словам директора ФБР, долгое время в США наибольшую угрозу представлял терроризм со стороны радикальных исламистов. Сейчас же чаще речь идёт о действующих в одиночку экстремистах, которые не являются приверженцами какой-либо единой идеологии и не тратят много времени на подготовку атаки.

«Как правило они проходят процесс радикализации в интернете и наносят удары в наименее защищённых местах — школах, торговых центрах. Они выбирают самые простые мишени и используют оружие, которое можно легко достать», — сказал Рей, подчеркнув, что выявить таких террористов и предотвратить их нападения «намного сложнее».

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пока ещё ведомство не располагает достаточной информацией для выводов о природе происхождения коронавируса нового типа.

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