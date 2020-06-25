Иркутск, , 05:28 — REGNUM В городе Тулун Иркутской области в результате падения под асфальтоукладочный каток погиб 16-летний подросток, заведено уголовное дело. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

По предварительной версии следствия, погибший молодой человек 23 июня вышел на работу в составе бригады, которая работала на укладке асфальта в микрорайоне Угольщиков города Тулун и попал под дорожный каток.

«Установлено, что бригада работала неофициально, у подростка был первый рабочий день. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится опрос рабочих и нанявшего их индивидуального предпринимателя.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено уголовное дело.