Мехико, 25 июня 2020, 04:18 — REGNUM В Мексике за прошедшие 24 часа зафиксировано 5437 зараженных новой коронавирусной инфекции. Об этом информирует местное издание Milenio, ссылаясь на Минздрав страны.
Сообщается, что с учетом суточного прироста, общее число заражений коронавирусом в Мексике возросло до 196 847.
Среди зараженных вирусом от заболевания COVID-19 в стране погибли 24 342 человека.
Как 24 июня сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике составляло 191 410.
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