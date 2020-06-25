Яковлевский район, , 03:56 — REGNUM В Приморье проливные дожди ухудшили паводковую ситуация — в некоторых районах наблюдаются переливы рек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье из-за сильных ливней реки могут выйти из берегов

Из-за разлива рек временно ограничено движение легкового транспорта на автодороге Загорное-Краснояровка на 3−4 км в Яковлевском районе Приморья.

«Вода пока прибывает, высота разлива местами достигает 20−40 см, грузовой транспорт может пока проехать. Сотрудники предприятия следят за обстановкой. В остальных районах ситуация на дорогах стабильная», — сказал представитель дорожной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди, которые идут в Приморье практически весь июнь, переполнили реки, есть угроза затопления населённых пунктов. По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, такая ситуация нехарактерна для региона в этот период года.