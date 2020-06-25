Петропавловск-Камчатский, , 03:33 — REGNUM В Камчатском крае одиннадцатый день продолжаются поиски моряков, которые пропали после крушения катера. Спасателям удалось обнаружить вещи и документы потерпевших кораблекрушение. Поиски продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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К поискам четверых пропавших мужчин привлечены более 70 человек и 20 единиц техники. Спасателями обследовано более 800 км акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.

В поисковой операции задействованы дроны. С помощью которых обнаружены документы и вещи пропавших моряков.

«При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута, при обследовании береговой линии от устья реки Сухая до устья реки Налычева — документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточнённой информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. Обнаруженные вещи переданы следственным органам», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи пропавших после кораблекрушения моряков не теряют надежды найти своих близких. Капсула с плотом на месте обнаружения перевёрнутого катера не была обнаружена. Родные пропавших записали видеообращение, в котором просили организовать поиски с применением вертолётов МЧС и других организаций. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отреагировал на просьбы семей рыбаков. Он поручил МЧС организовать поиски.