Якутск, , 03:36 — REGNUM В селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии окончательно завершены работы по ликвидации разлива дизельного топлива с местной электростанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре республики в Москве.

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Замначальника МЧС РФ Якутии, полковник Роман Платонов, находящийся на месте происшествия доложил первому зампредседателя правительства республики Алексею Колодезникову, что работы по ликвидации разлива дизтоплива полностью завершены 24 июня в 17:30 по местному времени.

«В котле-ловушке для сбора вытекшего топлива дренаж прекратился. Поэтому сегодня принято решение завершить работы. На воде разливов и пятен нет. Боновые ограждения возле берега на реке Алазея пока убирать не будем. Вся поражённая почва изъята и помещена в ёмкость, куда залит препарат «Биол», который будет его перерабатывать. Потом эту землю уже можно будет использовать. Место разлива дизтоплива засыпали сорбентом и сделали выемку всей загрязнённой почвы, а затем этот участок покрыли чистой землёй», — рассказал Платонов.

Разлив никакой опасности для местных жителей не представляет. Водозабор села находится на 500 метров выше по течению реки, где нет угрозы загрязнения. Запаха нефтепродуктов в воздухе нет.

В ликвидации разлива дизельного топлива были задействованы 23 специалиста: 10 сотрудников АО «Сахаэнерго», четыре специалиста аварийно-спасательного формирования «Сервис промышленной безопасности», шесть представителей администрации наслега, три спасателя, а также шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, госинспектор минэкологии Якутии обследовал территорию и акваторию береговой линии реки Алазея в Среднеколымском районе, где 22 июня произошла утечка дизельного топлива.