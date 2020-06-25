Мехико, 25 июня 2020, 03:03 — REGNUM Количество смертей из-за землетрясения на юге Мексики достигло десяти. Об этом передает местное издание Milenio ссылаясь на главу Государственного координационного центра гражданской защиты Антонио Амаро Кансино.
После обнаружения под завалами разрушенных стихией зданий в штате Оахака тел ещё троих человек, общее число жертв составило 10 человек.
По оценкам властей, были повреждены более 2000 домов в 85 муниципалитетах.
Как 24 июня сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 7,5, на юге Мексики привели к обрушению 55 объектов культурного наследия.
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