Богота, , 02:44 — REGNUM В Колумбии без электроэнергии остались несколько департаментов, расположенных на побережье Карибского моря. Об этом 24 июня сообщает газета El Tiempo.

По информации издания, массовые отключения электроэнергии были зафиксированы по всей территории департаментов Атлантико, Боливар, Магдалена и Сесар. Также перебои были отмечены в нескольких районах департамента Гуахира. В крупнейшем колумбийском городе-порте Барранкилья зафиксированы проблемы с обеспечением водой.

В настоящее время на энергосетях ведутся восстановительные работы, устанавливаются причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая большая часть территории Гондураса несколько часов оставалась без подачи электроэнергии из-за сбоя на подстанции Тонконтин, расположенной в центральной части страны.

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