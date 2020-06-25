Веллингтон, , 02:09 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 87 километрах к северо-западу от города Те-Анау. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 14,31 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Японии. Эпицентр подземных толчков находился у побережья японской префектуры Тиба на глубине 30 километров. Пострадавших не было.

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