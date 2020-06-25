Гатчина, Ленинградская область, , 01:34 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области на 74-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо» в двух ДТП пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По информации дорожной полиции, столкновения легковых автомобилей, двигавшихся во встречном направлении, на этом участке произошли около 20:00 24 июня.

В результате первого столкновения, в котором участвовали автомобиль Toyota под управлением водителя 1998 г. р. и автомобиль Skoda под управлением водителя 1995 г. р., травмы разной степени тяжести получили водители и три пассажира автомобиля Skoda.

Во втором столкновении, в котором участвовали управляемые водителями-женщинами Lexus и Renault Duster, различные травмы также получили оба водителя, и три несовершеннолетних, находившихся в Lexus.

Все пострадавшие для оказания помощи были доставлены в Гатчинскую клиническую больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.