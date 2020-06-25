Ростов-на-Дону, , 00:10 — REGNUM В Пролетарском районе Ростова-на-Дону сгорела заброшенная база отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Пожар острове Зелёный вспыхнул утром 24 июня. О возгорании на территории бывшей базы отдыха «Красный Аксай» стало известно благодаря установленным камерам видеонаблюдения.

К месту происшествия были направлены спасатели и автоцистерна. Для тушения пожара была развернута мотопомпа для обеспечения водой пожарных расчётов. Спустя два часа с момента возгорания пожар был ликвидирован.