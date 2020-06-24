Токио, , 23:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Японии. Об этом 24 июня сообщает японское метеорологическое агентство.

По его данным, очаг сейсмособытия залегал на глубине около 30 километров. Эпицентр подземных толчков располагался у побережья префектуры Тиба.

Данных о возможных повреждениях зданий или пострадавших не поступало.

Угроза цунами не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня на территории Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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