Санкт-Петербург, , 23:33 — REGNUM Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Тихвинском районе Ленинградской области вечером в среду, 24 июня.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 20 часов на 95 километре региональной автодороги «Паша-Часовенская-Кайвакса» водитель автомобиля Mitsubishi Lancer по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, перед этим ударившись в силовое ограждение дороги.

«В результате ДТП четыре человека погибли, среди них мужчины 1991, 1992, 1996 годов рождения. Один человек получил травмы и был доставлен в Тихвинскую больницу бригадой скорой помощи. Обстоятельства ДТП уточняются, проводятся следственно-оперативные мероприятия», — заявили в дорожной полиции региона.