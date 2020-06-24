Штат Калифорния, США, 24 июня 2020, 22:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в американском штате Калифорния. Об этом в среду, 24 июня, сообщает Геологическая служба США.
Согласно опубликованным данным, подземные толчки произошли в округе Иньо.
Очаг залегал на глубине почти 3 км. При этом информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступала.
Как передавало ИА REGNUM, 23 июня в Мексике было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4.
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