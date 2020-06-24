Чебоксары, , 19:52 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 24 июня, в аварию попала карета скорой помощи. В результате ранения получили четыре человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Столкновение произошло около 17:40 часов на Канашском шоссе.

«По предварительным данным, водитель «Шевроле» при движении со стороны поселка Кугеси не уступил дорогу машине скорой помощи, которая спешила на вызов и ехала со включенными спецсигналом и проблесковыми маячками. От удара «скорая» перевернулась и задела автомобиль «Ниссан», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП ранения получили четыре человека: водитель скорой помощи, два медицинских работника и пассажир «Шевроле».

Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 10 июня на федеральной трассе в Чебоксарском районе. По предварительным данным, водитель фуры, не соблюдавший безопасную дистанцию, врезался в фургон, который остановился перед поворотом на въезде в населённый пункт. В результате в ДТП один человек погиб, ещё двое получили ранения.