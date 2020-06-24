Чебоксары, 24 июня 2020, 19:52 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 24 июня, в аварию попала карета скорой помощи. В результате ранения получили четыре человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.
Столкновение произошло около 17:40 часов на Канашском шоссе.
По данным полиции, в результате ДТП ранения получили четыре человека: водитель скорой помощи, два медицинских работника и пассажир «Шевроле».
Обстоятельства аварии выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 10 июня на федеральной трассе в Чебоксарском районе. По предварительным данным, водитель фуры, не соблюдавший безопасную дистанцию, врезался в фургон, который остановился перед поворотом на въезде в населённый пункт. В результате в ДТП один человек погиб, ещё двое получили ранения.