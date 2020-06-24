Африн, Сирия, , 19:48 — REGNUM В сирийской провинции Алеппо совершен теракт. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

Взрыв прогремел на улице Махмудия в центре города Африн. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще девять получили различные ранения.

Отмечается, что заминированный мотоцикл взорвался возле штаба оппозиционных сил.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько целей в небе над провинцией Хама после начавшихся атак боевиков.

Читайте также: ПВО Сирии сбили несколько целей в небе над Хамой