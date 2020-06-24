Минск, , 19:45 — REGNUM Жители Минска активно скупают бутилированную воду в магазинах. В некоторых детских садах отказались от приготовления пищи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM жители города.

Вода во Фрунзенском районе Минска имеет неприятный запах фекалий и хлора. Жители города подозревают утечку аммиака и считают воду из-под крана «отравленной», непригодной даже для мытья полов.

«Какая-то большая авария произошла на ТЭЦ и поэтому такой запах», — сообщила женщина, покупавшая более десятка литров воды в гипермаркете на улице Притыцкого.

Другие покупатели сообщили: «Невозможно даже руки помыть — такая едкая вода из крана».

По их информации, такая ситуация наблюдается во Фрунзенском и Советском районах города Минска. Однако МЧС и городское коммунальное предприятие «Минскводоканал» опровергают эту информацию.

Причину крайне неприятного запаха воды в городском водопроводе власти объяснить не могут. По их мнению, «характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм». При этом ни один чиновник или работник коммунальной службы не решается выпить хотя бы стакан такой воды.