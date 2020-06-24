Киев, , 19:03 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины из-за непогоды частично подтоплены 570 населенных пунктов, сообщила вечером 24 июня региональная полиция.

Согласно информации ведомства, в области затоплено 7261 домохозяйство, 18 населенных пунктов остаются без электроснабжения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также в области разрушено около 125 км автодорог, 1 тыс. 850 м береговых укреплений и 29 мостов, нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом. По уточненным данным, на Прикарпатье погибло три человека в результате наводнения, еще один пропал без вести.

Полиция приводит список наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов, среди которых большинство — курорты Карпат.

ИА REGNUM напоминает, что из-за сильных осадков в последние дни и вызванных ими паводков пострадали несколько областей Западной Украины. Наибольшие разрушения зафиксированы в Ивано-Франковской области. Сегодня в регионе работала правительственная комиссия из Киева во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.