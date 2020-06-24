Киев, 24 июня 2020, 18:24 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласен, что главной причиной катастрофического наводнения в Прикарпатье являются вырубки леса.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Kmu.gov.ua

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что на регион обрушилось слишком большое количество осадков, с которым не справляется лес Карпат.

«Норма осадков, выпавшая за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес… Это, наверное, вопрос уже более к науке, как происходят трагедии, из чего они берутся, каковы причины», — отметил премьер.

Он также пообещал в будущем провести аудит всех лесов, и отметил, что по данным, которыми располагает центральная власть, вырубка леса в Карпатах за последние пять лет сократилась на 20%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне из-за сильных дождей на территории регионов Западной Украины образовались паводки, которые привели к сильнейшим затоплениям.

Наиболее пострадала Ивано-Франковская область (Прикарпатье), где по предварительным данным, подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. В результате разгула стихии есть погибшие и пострадавшие.

Целый ряд экспертов уже заявили, что наводнения приобрели такой масштаб из-за массовых вырубок леса в Карпатах в последние годы.