Астрахань, , 16:57 — REGNUM В Астрахани брат 12-летнего мальчика, тело которого ранее было найдено замурованным в бетон, знал об убийстве. Об этом 24 июня сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам собеседника издания, тело ребенка было найдено после очередного опроса его старшего брата.

«Он молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, тело ребёнка, который пропал из дома в начале марта 2020 года, было найдено 19 июня замурованным в бетон под полом дома его старшего брата.

По версии следствия, мать во время ссоры ударила ребёнка гантелей, от чего ребенок погиб. После этого она залила тело бетоном и спрятала под пол, а затем сообщила о пропаже ребенка полицейским. В настоящее время женщина задержана.

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