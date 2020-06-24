Махачкала, , 16:51 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 27-летнего мужчины возбуждено следователями в Махачкале. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

Инцидент произошёл 23 июня около 22:45 мск на территории ОАО «Махачкалаводоканал», расположенного на улице Акушинского в Махачкале. По версии следствия, между погибшим и неустановленным лицом произошёл конфликт, перешедший в драку. В ходе конфликта неизвестный произвёл не менее семи выстрелов в 27-летнего жителя Махачкалы.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями, но медикам спасти его не удалось. Следователями были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ об убийстве и о незаконном обороте оружия.

В настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела и личностей совершивших преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

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