Рига, , 16:32 — REGNUM Во время празднования латышского народного праздника Līgo (Янов день) сотрудники государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) обнаружили четырёх утопленников. Двое из них найдены в Риге — рижский канал и Кишозеро, один найден в озере Терветского района и ещё один на озере Лудзенского.

Всего на пульт государственной пожарно-спасательной службы за сутки поступило 124 вызова. 56 из них были ложными, в 42 случаях речь шла о пожарах, в том числе и лесных, 26 звонков закончились спасательными операциями.