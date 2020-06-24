Ивано-Франковск, Украина, , 15:40 — REGNUM Озеро Кривое исчезло с лица земли из-за сошествия оползня в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом 24 июня сообщил ряд украинских СМИ.

По предварительной информации, в посёлке Кривец в Верховинском районе произошёл сход сразу трёх оползней. Один из них полностью перегородил автодорогу, ведущую в посёлок, и отрезал людей от внешнего мира. Ещё два оползня разрушили естественную дамбу вокруг озера Кривое.

Грунт и мусор снесло в реку Чёрный Черемош. Отмечается, что озеро Кривое было местной достопримечательностью, оно образовалось в 2008 году в результате обвала северо-западной части горы Магурка. Камни и грунт перекрыли часть русла реки Кривец и образовался новый водоём.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине в результате наводнений, вызванных обильными ливнями, было разрушено 90 мостов и более 100 км автодорог. Жертвами стихии стали три человека.

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