Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Сотрудники центрального департмента криминальной полиции МВД Грузии вместе с генпрокуратурой Грузии в Тбилиси и Аджарском регионе провели совместную комплексную спецоперацию, в ходе которой задержали 6 лиц, принадлежащих к «воровскому миру» или связанных с ним. Об этом на брифинге 24 июня сообщил замдиректора центрального департмента криминальной полиции Георгий Лилуашвили.

Среди задержанных были как члены преступного мира, так и те, кто обращался за помощью к «ворам в законе» либо открыто поддерживал их деятельность. Еще одному проходящему по этому же делу, неоднократно судимому в прошлом и ныне отбывающему очередной срок некоему М.М. очередное обвинение было предъявлено прямо в тюрьме.

Кроме них, обвинение заочно было предъявлено находящимся за границей двум «ворам в законе» — Джейрану Кинцуращвили по кличке «Хонский», 1977 года рождения, и Тамазу Карцивадзе по кличке «Куса», 1963 года рождения, а также члену преступного мира некоему Р.П., 1983 года рождения. Начаты процедуры с целью объявления их в розыск.

Следствие установило, что часть этих лиц участвовала в «разрешении спора», связанного с возвращением долга. Представителей преступного мира к спору подключили сами стороны. Для решения спора члены «воровского мира» обратились к находящимся за рубежом грузинским «ворам в законе» — Кинцурашвили и Карцивадзе и при их поддержке устроили «воровскую разборку» в квартире одного из обвиняемых и потребовали от одной из сторон спора уплаты 8 800 евро.

В результате обыска в этой квартире были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и находящимися за рубежом криминальными авторитетами.

Обвинения, которые предъявлены 10 представителям криминального мира, грозят им лишением свободы сроком от 3 до 15 лет.