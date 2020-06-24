Мэдисон, США, , 14:58 — REGNUM Два памятника, в том числе статую борца с расизмом, снесли протестующие в американском штате Висконсин. Об этом 24 июня сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.

Акция протеста против расизма началась в городе Мэдисон вечером 23 июня и переросла в беспорядки. Поводом для протестов стал арест чернокожего из числа демонстрантов. Протестующие били витрины магазинов, совершили нападение на сенатора Тима Капентера, который снимал происходящее.

Кроме того, участники протестов против расизма снесли два памятника. Один из памятников был установлен полковнику Гансу Христиану Хэгу, который выступал за отмену рабства и сражался против Конфедеративных штатов во время гражданской войны в США.

Протестующие обезглавили статую борца против рабства, а саму скульптуру выбросили в озеро.

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