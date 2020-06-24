Якутск, , 14:27 — REGNUM В Якутии завершили работу по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в селе Аргахтаах. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Главного ууправления МЧС России по республике.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Якутии полковник Роман Платонов, в котле-ловушке для сбора вытекшего дизельного топлива дренаж прекратился. В связи с этим было принято решение прекратить работы.

«На воде разливов и пятен нет. Боновые ограждения возле берега на реке пока убирать не будем. Вся поражённая почва изъята и помещена в ёмкость, куда залит препарат «Биол», который будет его перерабатывать», — рассказал Платонов.

Напомним, что авария в селе Аргахтаах Среднеколымского района произошла 21 июня. Из цистерны дизельной электростанции в почву вытекло около 3,5 кубометра дизтоплива и далее просочилось через грунт в реку Алазея. В реку попал примерно кубометр дизельного топлива.