Оахака, , 14:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 7,5, зафиксированные сейсмологами на территории Мексики 23 июня, стали причиной повреждения 55 объектов, которые входят в культурное наследие страны. Об этом 24 июня сообщает министерство культуры страны.

«Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Институт культурного наследия штата Оахака сообщают в своем последнем отчете, что в Оахаке, эпицентре землетрясения, было повреждено 55 объектах культурного наследия», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что 40 объектов из данного числа пострадали в небольшой степени, ещё 11 — в средней степени, и четыре — получили серьезные повреждения.

При этом отмечается, что были повреждены несколько соборов, храмов, музеев и зон археологических раскопок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в южной части Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5, эпицентр которого находился на расстоянии 23 км в южном направлении от города Крусесита в штате Оахака.