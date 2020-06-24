Белград, , 13:50 — REGNUM Режим ЧС был объявлен из-за наводнений, вызванных сильными проливными дождями, в 20 муниципалитетах Сербии. Об этом 24 июня сообщил журналистам руководитель Сектора по чрезвычайным ситуациям при МВД Предраг Марич.

Марич отметил, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в 20 муниципалитетах Сербии. При этом, по словам Марича, ситуация в стране постепенно стабилизируется. Из зон бедствия эвакуировано 275 человек, подтоплено около 500 жилых домов и объектов инфраструктуры.

В ряде районов страны из-за повреждения водой автодорог прекратилось сообщение с рядом населённых пунктов. Военные рассматривают возможность возведения временных понтонных мостов в местах, где переправы смыло наводнением. Самая сложная ситуация возникла на западе страны в общинах Осечина, Крупань, Лозница, Любовия, Мали-Зворник, Ариле, Косьерич, Лучани, Иваница, Кралево, Лиг, Мионица, Коцелева и Владимирци.

Марич уточнил, что по прогнозам Гидрометцентра Сербии погода вскоре стабилизируется и страна сможет вернуться к нормальной жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пропавших без вести в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, в Сербии.

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