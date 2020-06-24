Киев, , 13:52 — REGNUM С начала текущего года сотрудники службы безопасности Украины изъяли из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, сообщает 24 июня пресс-служба СБУ.

Кроме того, сотрудниками СБУ было изъято 159 килограммов взрывчатых веществ и более 45 тысяч патронов, гранат и снарядов.

Наиболее распространенным изъятым оружием были пистолеты, револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы.

Наибольший массив оружия и средств поражения были обнаружены в тайниках в районе ведения Украиной боевых действий против жителей ДНР и ЛНР.

В частности, в разное время тайники были обнаружены в Новоайдарском, Старобельском, Славянском районах. Было установлено, что зачастую это оружие вывозится с оккупированных Киевом частей ДНР и ЛНР в украинские регионы. Несколько тайников также были найдены в Волынской и Одесской областях.

С начала года СБУ также пресекла деятельность четырех подпольных мастерских по производству огнестрельного оружия.

«Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за рубежа», — отметили в СБУ.

По информации пресс-службы СБУ, изъятого оружия хватило бы, чтоб вооружить две роты военных.

Читайте также: На юге Украины СБУ обнаружила тайник с оружием

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием.

Отметим, что в населенных пунктах Украины часто фиксируются случаи гибели жителей в результате взрывов гранат.