Ивано-Франковск, Украина, , 14:40 — REGNUM Наводнение, которое произошло в результате обильных дождей, стало причиной разрушения в Ивано-Франковской области Украины свыше 100 км дорог и 90 мостов. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба украинского МВД.

«В общей сложности разрушено 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине 429,7 км автодорог и 130 мостов на территории Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей было повреждено, и прервано сообщение с 34 населенными пунктами.

Кроме этого, отмечается, что на данный момент сотрудники спасательных служб страны занимаются обеспечением доступа к пострадавшим и нуждающимся в помощи людям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июня украинское МВД объявило о введении чрезвычайных мер безопасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины из-за сильных дождей.