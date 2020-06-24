София, , 12:52 — REGNUM Три человека пострадали в результате частичного обрушения строящегося тоннеля на автомагистрали «Струма» в Болгарии. Об этом 24 июня сообщил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананиев.

ЧП произошло в городе Благоевград. По предварительной информации, при строительстве тоннеля «Железница» произошло обрушение в левой трубе возле южного выхода тоннеля. Под завалы попали три человека, в настоящее время все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и медики. Ожидается приезд министра регионального развития Пети Аврамовой и мэра Благоевграда Румена Томова. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Протяжённость тоннеля «Железница», согласно плану строительства, будет составлять два километра. В настоящее время проложено 400 метров с северной части тоннеля.

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