Кабул, , 11:52 — REGNUM Как минимум шесть мирных жителей погибли в результате взрыва придорожной мины на севере Афганистана. Об этом 24 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Придорожная мина взорвалась 23 июня в провинции Джаузджан в районе Мардиян. Среди погибших было трое детей. Официальный представитель МВД Афганистана Тарик Ариан возложил ответственность за теракт на радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До настоящего времени боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев по поводу инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх сотрудников полиции в результате атаки террористов на востоке Афганистана.

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