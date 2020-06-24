Воронеж, , 11:34 — REGNUM Один человек погиб, три человека, в том числе ребёнок, получили ранения в автоаварии в Воронеже вечером 23 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД.

Авария произошла около 21:30 у дома №2а по ул. Бурденко. Ро предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь со стороны ул. Рылеева в направлении ул. Транспортная, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем Hyundai IX-35 под управлением 42-летнего жителя Воронежа.

В результате 22-летний пассажир Renault скончался на месте, водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Hyundai, 11-летняя девочка, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.