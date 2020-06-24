Кабул, , 10:56 — REGNUM Как минимум четверо сотрудников полиции погибли, ещё трое пострадали в результате атаки боевиков на востоке Афганистана. Об этом 24 июня сообщает телеканал Ariana News.

Представитель губернатора провинции Логар Дидар Лунг рассказал журналистам, что террористы атаковали пост охраны в деревне Дех Бала в районе Хуши. Предполагается, что боевики являются участниками радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до настоящего времени не дали никаких комментариев по факту нападения на силовиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших силовиках в результате атаки террористов в афганской провинции Бадгис.

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