Киев, , 10:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 24 июня, отправляется в Ивано-Франковскую страны область из-за паводков — чтобы на месте координировать работы по преодолению последствий стихии.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер констатировал, что «ужасные наводнения» затопили Прикарпатье, Буковину и Закарпатье Украины.

Напомним, что из-за сильных дождей 23 июня реки на Западной Украине и в Карпатах вышли из берегов и спровоцировали сильные наводнения. По официальным данным на утро 24 июня, только на территории Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Также в области из-за разгула стихии 2 человека погиблии один считается без вести пропавшим. По другим пострадавшим регионам точной информации пока нет.

По мнению многих экспертов, паводки на Западной Украине имеют столь серьезные последствия из-за массовой вырубки лесов в Карпатах.