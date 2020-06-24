Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге по недосмотру бабушки из окна первого этажа упал трехлетний мальчик, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несчастный случай произошел днем 23 июня в одном из домов по проспекту Культуры на севере города. По предварительной информации, 67-летняя бабушка недосмотрела за трехлетним внуком, который забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, расположенного на первом этаже, в результате чего вывалился.

«Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

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