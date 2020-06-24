Донецк, , 10:08 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 31 боевой припас, сообщили 24 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских боевиков оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Минеральное, Саханка.

В ходе обстрелов боевики ВСУ выпустили по ДНР шесть мин из минометов калибра 120 мм, пять мин из миномета калибром 85 мм, пятнадцать гранат из гранатометов РПГ, СПГ и пять гранат из гранатомета АГС.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевики вооруженных формирований Украины в период с 9 по 23 июня выпустили по территории ДНР четыре с половиной тонны боеприпасов.