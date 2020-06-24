Белград, , 09:51 — REGNUM Два человека пропали без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в Сербии. Об этом 24 июня сообщает национальное телевидение страны со ссылкой на экстренные службы.

Сильные ливни продолжаются в Сербии уже несколько дней, режим чрезвычайной ситуации был введён в 15 муниципалитетах в связи с разливом местных рек. Двое пожилых супругов из села Жирач, расположенного в 50 км от города Кралево, числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что спасатели из Кралево не смогли подойти к дому пропавших супругов из-за сильного потока воды, образовавшегося из-за разлива реки Студеница, на помощь спасателям был направлен вертолёт. Предполагается, что восьмидесятилетние мужчина и женщина утонули при попытке выйти из дома.

В муниципалитете Любовия вышедшая из берегов река разрушила три моста, подтопила несколько сотен жилых домов и уничтожила посевы. Здесь за сутки выпала месячная норма осадков. В муниципалитете Лучани спасатели эвакуировали несколько десятков жителей, оказавшихся в зоне бедствия. Здесь под угрозой подтопления находятся около 100 домовладений. В муниципалитете Арилье эвакуировано более 300 человек, прервано энергоснабжение, уничтожены плантации малины, которая является главным экспортным продуктом в регионе.

На западе Сербии от наводнения пострадали десятки населённых пунктов, при разливах рек были подтоплены объекты инфраструктуры и жилые дома. Госпредприятие «Дороги Сербии» сообщило о срочном проведении ремонтных работ на 120 километрах повреждённых при наводнении автодорог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных ливнях на западе Украины, жертвами которых стали три человека, эвакуировано из зоны бедствия около 400 человек.

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