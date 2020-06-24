Киев, , 09:18 — REGNUM Около 400 человек были эвакуированы из-за непогоды в западных областях Украины. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 07:00 мск 245 июня подтоплены 187 населённых пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Транспортное сообщение было нарушено с восемью населёнными пунктами. Эвакуированы 389 человек, в том числе 76 детей.

К ликвидации последствий разгула стихии были привлечены 1412 человек и 333 единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильного ливня с ураганным ветром на западе Украины были обесточены более 200 населённых пунктов. Также сообщалось, что жертвами непогоды стали три человека.

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