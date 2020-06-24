Томск, , 09:06 — REGNUM Несколько уголовных дел о даче, получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве возбуждено в Томске, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

Дела возбуждены на основании материалов регионального УФСБ. По предварительным данным, в июне 2020 года председатель комитета строительного контроля администрации Томска получил от председателя томского гаражно-строительного кооператива через двух посредников частями взятку — 600 тысяч рублей. Взамен он обещал решить вопросы, связанные с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса в Ленинском районе Томска.

Часть денег посредник передал под контролем оперативных сотрудников УФСБ. Взяткополучатель и посредник задержаны и заключены под стражу. Взяткодатель и второй посредник находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заммэра Ярославля обвиняется в получении двухмиллионной взятки.