Ивано-Франковск, Украина, , 09:30 — REGNUM В результате непогоды на большей части Ивано-Франковской области Украины, трое человек погибли, кроме того из-за паводков были разрушены сотни домов, десятки километров дорог. Об этом 23 июня заявил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив во время заседания регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По словам Федорива также были повреждены автомобильные и пешеходные мосты и дамбы, а для восстановления инфраструктуры по предварительному подсчету понадобиться более 400 млн гривен, которых нет в бюджете области.

«Поэтому руководство Прикарпатья будет обращаться к Правительству с просьбой оказания финансовой помощи для преодоления последствий непогоды», — сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Глава областной администрации также отметил, что на двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд, а с девятнадцатью населенными пунктами отсутствует транспортное сообщение.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в результате непогоды 209 населенных пункта в семи областях страны остались без электроэнергии.