Якутск, , 09:00 — REGNUM Жильцы двухэтажного многоквартирного дома в Якутске были эвакуированы из-за трещин, образовавшихся в нескольких квартирах. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

Информация об угрозе обрушения из-за появившейся в стенах здания трещины поступила в ведомство от жильцов дома, расположенного на улице Автодорожной. Прибывшие на место ЧП спасатели и оперативная группа Якутского пожарно-спасательного гарнизона установили, что трещины появились в стенах трёх квартир третьего подъезда и на фасаде дома.

Из дома было эвакуировано 48 человек. На месте происшествия находятся представители администрации Якутска, службы жизнеобеспечения города и представители управляющей компании. Решается вопрос о временном размещении людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении кровли в трёхэтажном неэксплуатируемом здании в Санкт-Петербурге.

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