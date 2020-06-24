Ошская область, , 08:36 — REGNUM Четыре человека погибли в результате отравления газом в угольной шахте на юге Киргизии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.

ЧП произошло в угольной шахте в шахте ОАО «Кенчилер-Береке» возле города Сулюкта Ошской области. Пол предварительным данным, из шахты начал выходить газ, предельно допустимая концентрация его повысилась. Четыре человека не смогли выбраться из шахты наружу и задохнулись.

Погибли трое мужчин и одна женщина, их тела были доставлены в морг территориальной больницы в городе Сулюкта. Предварительной причиной гибели людей назван выходом из строя вентиляционного оборудования.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по факту нарушения техники безопасности, приведшем к гибели людей. В шахте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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