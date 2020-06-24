Норильск, Красноярский край, , 08:34 — REGNUM С места аварии под Норильском спасатели впервые с начала очистных работ не проводили откачку топливно-водяной смеси, поскольку на поверхности воды она отсутствовала. Об этом 24 июня журналистам сообщили в оперативном штабе.

«За данные сутки откачка по нулям, потому что плёнка на поверхности воды отсутствовала, по мере её появления работы по откачке будут продолжены», — сказали в штабе.

Также в места складирования на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено 2762 тонны загрязнённого поверхностного грунта. Всего за время работ — 136 392 тонн.

За сутки сорбентом было обработано 1,8 км береговой линии и 2,4 тыс. квадратных метров загрязненной территории (всего с начала работ, соответственно, 97,6 км береговой линии и 187,4 тыс. квадратных метров территории).

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 июня с поверхности воды в зоне аварии под Норильском было собрано 66 кубометров топливно-водяной смеси. Всего с начала очистительных работ такой смеси было собрано 32 896 кубометров.

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