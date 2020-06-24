Панама, , 08:17 — REGNUM Расследование инцидента с танкером Bluebill, разрушившим полотно железнодорожного моста, начала администрация Панамского канала. Об этом 24 мая сказано в Twitter администрации.

Панамский канал совместно с с компанией-оператором железной дороги начал расследование причин и обстоятельств столкновения судна с железнодорожным мостом. Танкер столкнулся с полотном железнодорожного моста, проходящего вдоль канала через реку Чагрес в городе Гамбоа.

В результате столкновения полотно в одном из пролётов моста упало в воду. Отмечается, что инцидент не повлиял на транзит по межокеанскому маршруту, который продолжает осуществляться на регулярной основе.

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