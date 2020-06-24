Баргузинский район, Бурятия, , 08:03 — REGNUM В Баргузинском заповеднике в Бурятии пожарные и сотрудники лесной охраны тушат два грозовых пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила 31 га.

К борьбе с возгоранием привлечены 35 человек.

Всего в настоящее время в республике действует семь лесных пожаров на территории трёх районов. Три из них к настоящему времени локализованы.

«Кроме того, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», — добавили в агентстве.

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