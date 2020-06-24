Горно-Алтайск, , 07:47 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности при долевом строительстве многоквартирного дома для детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

С ноября 2019 по январь 2020 года при строительстве дома была нарушена технология укладки бетона. Это произошло, как считают в следствии, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками министерства регионального развития республики и «Горно-Алтайского ремонтно-строительного управления».

В результате управление было вынуждено заключить дополнительное соглашение по замене плиты перекрытия. Работы были оценены в более чем 2,6 млн рублей, которые отнесли к ущербу государства.

Расследование в настоящее время продолжается.

Читайте также: Для сирот на Алтае купили неготовые к заселению дома