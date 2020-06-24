Ровно, Украина, , 08:01 — REGNUM В городе Березно Ровенской области Украины 23 июня произошли столкновения украинских радикалов из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает украинский телеканал ZIK.

По словам журналиста телеканала ZIK, который находился на месте произошедшего, 23 июня в городе была открыта приемная народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко.

По информации издания Dialog.ua, вместе с Литвиненко в городе Березно Ровенской области присутствовал депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

Как сообщил жунралист телеканала ZIK, с депутатом якобы решили пообщаться местные жители. Как выяснилось позже, большинство из тех, кто пожелал пообщаться с народным избранником, посетив его приемную, были представителями «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время, как местных жителей было всего трое-четверо человек.

Возле здания приемной, по словам представителя СМИ, дежурили сотрудники правоохранительных органов, у которых при себе были резиновые палки и газовые балончики.

По словам журналиста ZIK, после окончания работы приемной Сергея Литвиненко (в 15:00), депутат вышел из здания и сразу же сел в машину. «И хочу добавить, что все время под зданием стояли мужчины спортивной внешности», — подчеркнул журналист.

После этого, радикалы из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали бежать за машиной народного депутата, которая выезжала в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

«Полиция не давала возможности, чтобы «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каким-то образом побил эту машину или что-то совершил. Но «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) таки догнал машину, «подрезал» на дороге, выбил в машине стекло. После этого начались настоящие беспорядки — пошли в ход газовые баллончики, начали взрывать пиротехнику, начали задерживать людей», — добавил украинский журналист.

По словам представителя СМИ, также известно, что пострадал один полицейский возле которого взорвалась пиротехника, его госпитализировали.

Представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей пресс-службе сообщили, что 23 июня они якобы пришли пообщаться с депутатом Литвиненко, который хочет провести выборы в ДНР и ЛНР. Представители украинской радикальной организации также сообщили, что на них якобы напали около сотник человек (так называемые титушки) под прикрытием полиции. Представителей «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с их слов якобы жестоко побили и задержали, а в числе пострадавших руководитель Ровенской ячейки радикальной организации Игорь Сухой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшему главе одесской ячейки организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве человека, на два месяца избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.